Paraíba do Sul diminui vazão em BP, mas segue acima do nível - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 11:29 horas

Prefeitura explica que elevação aumentou no sábado (11) por causa das chuvas, e que população deve continuar atenta

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí informou na manhã deste domingo (12) que a vazão no rio Paraíba do Sul tem apresentado redução gradual, porém ainda com volumes elevados devido às chuvas na região. O governo municipal lembra que houve elevação da vazão no Paraíba do Sul no sábado, com a redução tendo início durante a última madrugada.

A Prefeitura destaca, ainda, que mantém equipes em monitoramento constante do rio, e que por causa da possibilidade de chuvas nas próximas horas a população deve continuar em atenção.