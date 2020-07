Paraty sinaliza reabertura gradual do turismo a partir de 1° de agosto

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 19:34 horas

Paraty– A Prefeitura de Paraty sinalizou que o município está avançando para a bandeira azul e indicou que a reabertura gradual do turismo pode acontecer, a partir do dia 1º de agosto. Dada a ampliação dos leitos UPG (Unidades de Pacientes Graves), a redução da média diária dos atendimentos de casos suspeitos de Covid-19, no Hospital Municipal e a tendência de estabilização de circulação do vírus no município.

As informações foram discutidas durante uma reunião técnica com o Comitê de Emergência de Combate à Covid-19, no início desta semana. Após o encontro, o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, determinou que a Secretaria Municipal de Turismo informe todos os operadores turísticos sobre o retorno das atividades a partir de 1° de agosto e compartilhe com os mesmos os protocolos de segurança.

– Não haverá exigência da apresentação de documentação específica pelos turistas na entrada do município e a fiscalização irá verificar se cada operador turístico está seguindo os protocolos de segurança do setor – o que inclui termo de responsabilidade assinado pelo operador turístico e formulário online preenchido pelos turistas que fizerem reserva – informou a prefeitura.

A barreira na entrada de Paraty continuará atuando, focando especialmente nos ônibus de turismo e vans, cuja entrada continua proibida. Comunidades que desejarem permanecer fechadas terão que encaminhar ata da assembleia ou reunião que decidiu desta maneira à prefeitura, que apoiará a decisão.

O decreto que irá regulamentar a evolução para a bandeira azul tratará também da liberação das reservas online e da autorização das casas de temporada, que estão permitidas por decisão judicial. O horário do comércio e das linhas de ônibus municipais também vão voltar ao normal, com exceção do funcionamento aos domingos.