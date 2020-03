Paraty fecha o comércio por 15 dias e proíbe acesso a praias

Paraty – Por meio de um decreto, a prefeitura adotou uma série de medidas para tentar conter o avanço do Covid-19, a exemplo de municípios de toda a região. Uma delas foi a proibição do funcionamento do comércio, exceto mercados, farmácias, padarias, açougues, peixarias, postos de gasolina e comércios que vendem alimentos e medicamentos de animais.

A medida começou na sexta-feira, dia 20, e vale por 15 dias, podendo ter o prazo prorrogado.

O decreto proíbe o funcionamento de restaurantes e bares, podendo atender apenas com delivery. Foi proibida ainda a circulação em praias e cachoeiras . Fiscais irão autuar quem desobedecer. Hotéis e pousadas que já estão com hóspedes devem manter apenas estes e não aceitar novos.

Também estão proibidos passeios de barco e jipe.

A prefeitura também informou que bancos e loterias funcionam normalmente, mas devem evitar aglomeração de pessoas. Não haverá corte de fornecimento de água e o pagamento das contas será flexibilizado por 60 dias.