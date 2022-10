Parceria da Secretaria de Estado de Agricultura com o Senar-Rio promove capacitação de servidores do Serviço de Inspeção Estadual

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 11:39 horas

Curso de “Verificação em Programas de Autocontrole (PACs) pelos Serviços Oficiais de Inspeção” está sendo realizado para fiscais

Rio de Janeiro – As aulas ocorrerão durante o mês de outubro, com 24 horas de estudo em formato EAD, com aulas on-line, para 45 servidores do Serviço de Inspeção Estadual – SIE/RJ, objetivando trabalhar a verificação dos elementos de controle, in-loco e documental, para aplicação nas ações de inspeção e fiscalização sobre os Programas de Autocontrole implementados pelas agroindústrias registradas na Coordenadoria de Controle de Qualidade de Produtos da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

– Essa importante parceria com o Senar Rio de Janeiro, através da realização do curso de Verificação dos Programas de Autocontrole, contribui para o aperfeiçoamento dos procedimentos de verificação dos PACs e a padronização das ações de fiscalização e inspeção do SIE/RJ, ações essas, previstas no cronograma de treinamentos e capacitações dos servidores, visando cada vez mais assegurar a eficácia na execução das atividades do serviço, promovendo assim a uniformidade dos procedimentos executados – afirma o coordenador de Controle de Produtos Agropecuários, André Sampaio.

A implantação e implementação dos Programas de Autocontrole em todas as agroindústrias do SIE/RJ, conforme Resolução da Secretaria de Estado de Agricultura no 04 de 30 de abril de 2020, permite o efetivo controle higiênico-sanitário e de microrganismos causadores de toxinfecções alimentares, ao longo de todo processo produtivo, desde o recebimento da matéria prima até a distribuição do produto final, garantindo ao consumidor alimentos seguros, com qualidade e maior competitividade frente a outros produtos no mercado fluminense e em todo Brasil.