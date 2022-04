Parceria entre o Sesc e a Prefeitura de Valença proporciona cultura, teatro e lazer

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 15:45 horas

Valença- As instalações do Teatro são supermodernas, o nome é intocável, insubstituível e glorioso, e será sempre clamado pelo povo como o “Teatro Rosinha de Valença”, em homenagem a nossa Maria Rosa Canellas, foi um dos mais importantes nomes femininos da música popular brasileira e considerada uma das matrizes instrumentais da bossa nova.

Foi devido a essa grande importância para a nossa Valença, que o Serviço Social do Comércio (SESC-RJ) através de seu Presidente Antonio Florencio de Queiroz Junior e a Prefeitura de Valença, através do Prefeito Fernandinho Graça, assinaram um contrato que selou uma parceria com objetivo de inserir no Sistema SESC-Fecomércio o novo Teatro Rosinha de Valença. Com isso, o teatro localizado no centro de Valença será reaberto em breve. De acordo com o termo assinado, o SESC-RJ agora irá assumir integralmente o custeio de todas as despesas do teatro.

O SESC RJ entende que a Cultura é um importante instrumento de transformação do indivíduo e da sociedade. Tem como objetivo a seleção de projetos de exposições de artes visuais, apresentação de obras audiovisuais, espetáculos teatrais, espetáculos circenses, espetáculos de dança; temporadas de teatro, dança e circo; apresentações literárias, apresentações musicais, intervenções artísticas, performances, apresentações de multimídia, obras virtuais, destinados aos públicos adulto e infantil.