Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 22:28 horas

Barra Mansa – A Defesa Civil informou que um deslizamento de terra atingiu a rua José Henrique Batista, no Jardim Primavera, e fez com que parte da rua acabasse cedendo. A razão do deslizamento foram as fortes chuvas da noite desta segunda-feira (dia 3) . O trânsito de ônibus e caminhões está interrompido no local.