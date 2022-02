Passageiros são roubados e agredidos em ônibus em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2022, 10:27 horas

Barra Mansa – Durante a madrugada deste domingo, 13, dois passageiros foram agredidos e roubados quando o ônibus em que estavam, passava pela Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, na Estamparia, no Centro. de Barra Mansa. As vítimas disseram que as agressões partiram de dois homens, que ficaram revoltados pelo fato dos passageiros não estarem portando dinheiro.

Uma das vítimas relatou que teve a bolsa com objetos pessoais e o celular roubados. Do outro passageiro, os criminosos levaram o seu celular, cartões de banco e de passagem. Ainda de acordo com relato das vítimas, os bandidos desembarcaram no bairro Boa Sorte.