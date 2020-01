Passagem de nível na Eduardo Junqueira passa por manutenção da MRS

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 13:50 horas

Barra Mansa- A passagem de nível entre a Rua Eduardo Junqueira, no Centro, com a Via Sérgio Braga, próximo a empresa Saint Gobain, está passando por manutenção nesta quarta-feira (08). Os motoristas devem evitar utilizar a via, dando preferência a passagem pelo Viaduto Alexandre Fischer, no Centro para acessar o Fórum e a Rua Eduardo Junqueira.

A MRS Logística S.A, concessionária do serviço de transporte ferroviário, informou que a previsão de conclusão da manutenção está prevista para às 18h. O serviço, segundo a empresa, é para melhorar o acesso dos condutores dos veículos que trafegam diariamente pela localidade. A Guarda Municipal está acompanhando as intervenções e orientando os motoristas.