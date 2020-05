Pastor suspeito de tentativa de feminicídio é transferido para o Rio de Janeiro 

Valença – O delegado titular da 91ª DP (Valença ), Luciano Coelho, disse neste sábado (30), ao DIÁRIO DO VALE, que o sub-tenente do Corpo de Bombeiros, que já está aposentado, Edson Miguel dos Santos Cunha, que atuava como pastor em uma igreja em Valença, foi transferido para o Batalhão Especial Prisional (BEP), no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de espancar uma mulher, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal.

Segundo o delegado, a vítima foi encontrada desacordada, no dia 19 deste mês, às margens de uma estrada que dá acesso à Valença. A mulher , que foi agredida a socos, está internada em estado grave em um hospital da região. O delegado disse ainda que Edson, que também era pastor, confessou ter praticado o crime, na tentativa de abafar o relacionamento extraconjugal.

– De acordo com o suspeito, após a vítima descobrir que ele a traiu com outra mulher, passou mandar nudes do pastor aos fiéis da igreja, onde ele atuava no distrito de Juparanã. Fato que fez com que os fiéis deixassem de frequentar os cultos. Mas, que a gota d’àgua, segundo o suspeito, foi quando a vítima resolveu mandar as fotos para esposa do pastor – disse o delegado.

O policial explicou ainda que Edson, para se vingar da vítima, no ultimo dia 19, marcou um encontro com a mulher, fingindo que os dois teriam uma relação amorosa. “Após apanhar a mulher, o suspeito, levou a vítima para a estrada, onde a espancou”, finalizou o delegado.