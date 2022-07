Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 09:15 horas

Barra Mansa – O vereador Paulo Sandro toma posse na manhã de hoje como Secretário Municipal de Esportes. A cerimônia ocorrerá as 11h30, no gabinete do prefeito, Rodrigo Drable.

Joãozinho do Ar, da região Leste, é o suplente que assumirá a sua cadeira. O vereador é do partido DC e teve 797 votos.