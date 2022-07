Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 16:46 horas

Porto Real- Com agilidade e eficiência, as equipes supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), iniciaram a construção das calçadas em diversas ruas do bairro Jardim Acácias. Os trabalhos fazem parte de uma ordem de serviços que visa a pavimentação de cinco vias, sendo elas: 25, 26, Carolina de Jesus, Rua do Bosque e Projetada.

Para o Prefeito Alexandre Serfiotis, esta obra proporciona uma melhora na qualidade de vida para os moradores do bairro, pois com o asfalto haverá além da valorização imobiliária, uma melhor fluidez no trânsito de veículos e na locomoção das pessoas. Já o Secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, destaca que os serviços foram realizados em um tempo record por conta das boas condições do tempo, e que em breve, as vias estarão a disposição dos munícipes.