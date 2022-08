PGJ visita municípios da Costa Verde e apresenta inovações tecnológicas desenvolvidas pelo MPRJ

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 12:15 horas

Costa Verde – O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, visitou, na última quarta-feira (17/08), os municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, em visita à região da Costa Verde que deu continuidade ao roteiro de viagens da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelas Promotorias de Justiça do interior fluminense, iniciado em maio deste ano. À noite, no Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional (CRAAI) de Angra dos Reis, o PGJ encontrou-se com membros da instituição para as inovações tecnológicas e de gestão em curso na instituição. Na quinta-feira (18/08), Luciano Mattos visitou o município de Paraty.

“Esperamos, até o final de outubro, percorrer todos os municípios do estado, conversando com os membros para entender a realidade de cada região. Nossa ideia principal é fazer uma análise qualitativa da situação no interior do estado, ampliando o trabalho preventivo e entendendo a realidade local. E também, com este diálogo produtivo, apresentar aos membros nossas ferramentas tecnológicas criadas para aprimorar o trabalho”, destacou Luciano Mattos.

Além do PGJ, estiveram presentes no encontro em Angra dos Reis o secretário-geral do MPRJ, Dimitrius Viveiros Gonçalves, e o secretário-geral de Planejamento Institucional, Marcus Leal. Durante a reunião, foram apresentados projetos como Racionalizar, Parquet Digital, Gestão de Territórios e Impacta, desenvolvidos para fornecer aos membros novas ferramentas de atuação. Quatro servidores da Secretaria-Geral de Planejamento Institucional acompanharam a visita, coletando informações para o projeto Racionalizar, cuja premissa é promover uma gestão eficiente para obter melhores resultados. Também apresentaram as ferramentas tecnológicas aos participantes do encontro.

Além da apresentação dos novos recursos, o PGJ ressaltou a importância da divulgação da atuação das promotorias de Justiça para a sociedade. Assessor-chefe da Coordenadoria de Comunicação Social do MPRJ (Codcom/MPRJ), o jornalista Paulo Roberto Araújo demonstrou aos membros estatísticas sobre o crescimento de visualizações das páginas do MPRJ nas redes sociais, falou sobre os novos modelos de postagens, com um formato que pretende aproximar procuradores e promotores de Justiça dos cidadãos, e colocou a Codcom/MPRJ à disposição dos membros, para a divulgação de suas ações e procedimentos e também para a sugestão de pautas.

Conhecer os instrumentos que estão postos à nossa disposição presencialmente, com a apresentação da equipe responsável, estimula os membros, mostrando que o trabalho no interior não está isolado. São ferramentas que estão sendo pensadas para nos ajudar e que existem para tornar nossa atuação mais efetiva. Essa aproximação é importante para que a Administração Superior conheça a realidade local e mostre o trabalho que está sendo realizado”, destacou o coordenador do CRAAI Angra dos Reis, Leonardo Canônico Neto.

Na viagem do PGJ pelo interior do estado, realizada no dia 02/08, foram visitadas as Promotorias de Justiça de Magé, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Até o momento, além dos municípios citados, Luciano Mattos visitou as unidades do MPRJ que integram os CRAAIs de Macaé, Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Niterói. Novas visitas institucionais estão programadas para as próximas semanas.