Pinheiral comemora Dia Mundial da Água

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 11:31 horas

Pinheiral – Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta segunda-feira, 22 de março, a Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), realiza até o dia 02 de abril uma campanha virtual visando conscientizar e incentivar a população quanto a preservação do meio ambiente e ao gasto consciente de água. A campanha vai disponibilizar vídeos e informativos com dicas sobre o uso correto da água, evitando desperdício e a importância das praças e áreas arborizadas do município.

De acordo com pesquisa do Instituto Trata Brasil, em 2020 o desperdício de água aumentou pelo terceiro ano seguido no Brasil, somando prejuízo estimado de R$ 12 bilhões. Além disso, a perda de água potável tratada, em 2018, foi de quase 40%, sendo em muitos casos devido a vazamentos, fraudes, erros de leitura dos hidrômetros, entre outros. A cada 100 litros de água, captada da natureza e tratada para consumo, quase 40 litros são perdidos.

De acordo com a SEMADER, a falta de cuidado com o planeta e seus recursos naturais tem consequências diretas no dia a dia como, por exemplo, enchentes e enxurradas.

“Isso acontece porque o solo foi impermeabilizado pelo concreto das calçadas e pelo asfalto. Desta forma, a água não se infiltra como quando regamos uma planta ou quando chove na área rural, por exemplo. Assim ela acaba fluindo com mais velocidade, sobrecarregando as ruas e os córregos da cidade. A vegetação tem papel primordial para retenção das águas das chuvas, com capacidade de reter até 85% do volume de água. No entanto, as vegetações estão cada vez mais escassas nas cidades, uma grande preocupação que gera diversos problemas a todos, a longo e a curto prazo”, esclareceu Natália Nolasco Rios, assessora de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ações como fechar bem as torneiras, regular as válvulas de descarga, eliminar vazamentos hídricos, não deixar chuveiro ou torneira abertos atoa enquanto toma banho ou escovar os dentes, reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar calçadas e quintal, substituir mangueira por balde na lavagem dos automóveis e não jogar lixo nos rios, praias e cachoeiras são essenciais para começar a mudar a realidade da qualidade da água em nosso país. Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural através do número (24) 3333-1306.