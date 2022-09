Pinheiral inicia vacinação contra COVID-19 em crianças a partir de 3 anos

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 12:33 horas

Pinheiral – Seguindo as determinações do Ministério da Saúde, Pinheiral dá início a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças a partir dos 3 anos de idade mediante agendamento prévio. Para vacinar as crianças basta estar acompanhado do responsável legal e ter em mãos a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.

Além disso, segue em vigor no município, a aplicação da quarta dose de reforço (ou segunda dose) para todas as pessoas a partir de 18 anos com intervalo mínimo de 4 meses a partir da aplicação da primeira dose de reforço, e conforme disponibilidade das vacinas. A imunização está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).

Lembrando que segue em vigor a aplicação da 1° dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 04 anos sem comorbidades com o imunizante Coronavac, sendo necessário ter um intervalo de 28 dias entre primeira e segunda dose, conforme orientação de nota técnica do Ministério da Saúde.

Confira os locais de vacinação e os horários estendidos em cada unidade:

Unidade de Saúde Parque Maíra, 9 às 19 horas – quarta-feira

Unidade de Saúde Centro, 9 às 19 horas – terça-feira

Unidade de Saúde Palmeiras, 9 às 19 horas – terça-feira

Unidade de Saúde Bela Vista, das 9 às 19 horas – quarta-feira

Unidade de Saúde Três Poços, 9 às 19 horas – terça- feira

Unidade de Saúde Varjão, 9 às 19 horas – quinta-feira

Unidade de Saúde Ipê, 9 às 19 horas – quarta-feira e quinta-feira

Unidade de Saúde São Jorge, 9 às 19 horas – quarta-feira