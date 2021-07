Pinheiral vacina pessoas com idades entre 45 a 49 anos

Matéria publicada em 5 de julho de 2021, 11:38 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde vai destinar as 380 doses da vacina Astrazeneca e 108 da Pfizer, recebidas do governo do estado, na imunização de pessoas com idade entre 45 e 49 anos sem doenças. Lactantes (em período de amamentação), grávidas e puérperas (período pós-parto) também devem receber a imunização nesta etapa. Vale ressaltar que a aplicação da vacina é realizada mediante agendamento prévio efetuado pelas Unidades de Saúde via telefone.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, as equipes da Vigilância em Saúde e das Unidades de Saúde da Família têm se empenhado para dar agilidade à imunização, sobretudo, para completar o ciclo de imunização com aplicação da segunda dose, conforme chegam novas remessas.

Ainda de acordo com o secretário, um novo estoque que deve chegar ainda essa semana, possibilitará a redução da faixa etária para administração da vacina. “Aguardamos a chegada de nova remessa para que possamos cair para o grupo de pessoas com idade entre 40 e 44 anos”, disse.

Pessoas que ainda não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro ou mudaram de endereço recentemente, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.