PM abre processo seletivo interno para compor Batalhão de Cães em VR

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 10:12 horas

Unidade vai ficar no bairro Roma e vai ter abrangência em todas as cidades da região

Volta Redonda- O Sul Fluminense está mais perto de ganhar um importante reforço na luta contra a criminalidade, em especial contra o tráfico de drogas. A Polícia Militar já abriu processo seletivo interno para capacitação e escolha dos PMs que vão compor o Batalhão de Ações Com Cães de Volta Redonda. A unidade terá abrangência regional e ficará sediada no bairro Roma. A informação foi confirmada pelo Coronel Cleber Silva Maia, que completou um ano à frente do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), que engloba todos os batalhões do Sul Fluminense e da Costa Verde.

– Teremos em breve uma Companhia do Batalhão de Ações Com Cães em Volta Redonda, que será sediada no Roma Já está em andamento o processo seletivo de policiais militares da região para serem capacitados e atuarem nessa Unidade – disse o Coronel.

O BAC é uma das unidades do COE (Comando de Operações Especiais), que reúne ainda o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e o Batalhão de Choque. As unidades ficaram mais conhecidas da região com as seguidas operações contra facções criminosas em Angra dos Reis e em Volta Redonda. Além disso, o comandante do 5º CPA também confirmou que um novo veículo blindado está para chegar a Angra dos Reis em breve. Junto com a instalação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), estas foram algumas das grandes ações previstas para 2020 citadas pelo coronel na área da segurança pública na região.

– Houve uma renovação da frota de viaturas, o que proporciona uma maior mobilidade e visibilidade. Conseguimos também mais armamento e estamos realizando as Operações Percurso Seguro e Viagem Segura em todo Sul Fluminense. Conseguimos por ora um blindado para o 33º BPM e em breve chegará um novo. Isso tudo com uma maior integração com a Polícia Civil, um dado importante demais – afirmou.

A região do 5º CPA atingiu as metas estabelecidas pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) para redução de três dos principais indicadores de violência (roubo de veículos, roubo de rua e homicídio). Um dos destaques foi

o 37°BPM (Agulhas Negras), que ficou em segundo lugar nas metas no primeiro semestre e o 33º BPM, que ficou em quarto lugar na classificação geral do estado. Conhecido por ser um oficial reservado, avesso às entrevistas, o coronel afirmou que em 2020 o combate vai crime será intensificado e mandou um recado à tropa.

“Estamos cortando na própria carne, vide os dois policiais militares presos por nós mesmos semana passada envolvidos com o tráfico.

Foram presos em flagrante”, disse.

Aio mesmo tempo, ele destacou o empenho de todos os policiais militares que fizeram o “bom trabalho” no ano que passou. Conseguimos junto com os comandantes dos batalhões dar novo ânimo à tropa. Eles fizeram um grande trabalho, mas há muito a fazer ainda”.