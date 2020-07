PM acha carro usado em tentativa de homicídio e identifica casa de autores

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 08:52 horas

Resende – A Polícia Militar encontrou o carro usado em uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na quinta-feira, dia 02, na Avenida Rita Ferreira da Rocha, Jardim Jalisco. O veículo, um HB20, foi encontrado no bairro Santo Amaro. Próximo ao local, os policiais identificaram ainda um imóvel que seria usado pelos homens que atentaram contra as vítimas. No local foram achadas drogas e munições.

Na quinta-feira, um homem foi baleado e outro sofreu escoriações quando andavam de moto pelo bairro Jardim Jalisco. O HB20 encontrado pela polícia se aproximou e encostou na motocicleta, jogando os dois ocupantes no chão. Em seguida, dois suspeitos saíram do veículo e dispararam contra os homens que estavam caídos com a moto.

Segundo a PM, um dos homens que estava na moto tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio no bairro Santo Amaro.