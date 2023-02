PM Ambiental flagra corte de árvores e obra irregular em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 20:07 horas

Paraty – Policiais militares ambientais constataram, em Paraty, corte irregular de árvores em área de preservação permanente, além da degradação ambiental de um terreno com 15 mil metros quadrados. A ação ocorreu nesta sexta-feira (17), a partir de uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

De acordo com a Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, o informe do Linha Verde levou a equipe à Estrada Sítio Antenor, onde constataram a veracidade da denúncia, encontrando diversas árvores cortadas, além do loteamento do terreno com aproximadamente 12 casas em estágio inicial de construção.

Ainda durante a fiscalização, os policiais da 4ª UPAm identificaram a captação de recursos hídricos com diversas tubulações e tonéis no interior do rio, mas sem a localização dos responsáveis.

O local está inserido dentro de uma área de preservação permanente. Os policiar foram até a 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 39 da lei de crimes ambientais.