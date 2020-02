PM apreende mais de três quilos de cocaína em Itatiaia

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 18:43 horas

Um homem foi preso em flagrante, ele estava com a droga em um carro, que também foi apreendido

Itatiaia- A Polícia Militar apreendeu na manhã desta terça-feira (18), 3,455 quilos de cocaína com um suspeito de tráfico, que foi preso em flagrante, a droga estava dividida em 4.963 pinos prontos para a venda. Os entorpecentes estavam escondidos no forro do teto de um carro, na Rua Orlando Carlos da Silva, no bairro Campo Grande, em Itatiaia.

Durante a abordagem, o homem negou que havia drogas no carro, mas depois dos policiais vasculharem o interior do veículo descobriu a localização da cocaína. O veículo também foi apreendido. O homem e o material apreendido foram encaminhados a 99ª DP (Itatiaia).