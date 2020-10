PM apreende motocicleta com indícios de adulteração em Resende

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 08:55 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração nessa segunda-feira, dia 26, após abordarem duas mulheres, de 31 e 45 anos, na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Jardim Aliança, em Resende, durante patrulhamento.

De acordo com a ocorrência, a dupla apresentava atitude suspeita; o que chamou a atenção dos policiais. Ao realizarem vistoria no veículo, sem placa, foi verificado que a numeração do chassi estava raspada. A PM afirma que ao ser indagada, a condutora afirmou que a motocicleta era de sua propriedade e que havia sido furtada, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. Além disso, segundo a PM, a mulher informou que o chassi do veículo não havia sido remarcado na delegacia onde teria dado queixa, nem dado baixa; porém no momento da abordagem, a condutora não apresentou provas documentais dos fatos descritos por ela.

Após o flagrante, os policiais se dirigiram até Penedo – onde tentaram localizar a sogra da condutora – a fim de buscar o suposto documento que estaria em seu nome, porém ela não foi encontrada. Segundo a PM, tanto a condutora quanto a passageira foram conduzidas à 89ª DP (Resende), foram ouvidas e liberadas. A motocicleta permaneceu apreendida.