PM apreende motocicleta sem placa e frascos de lança perfume em Angra dos Reis

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2020, 11:47 horas

Bonés com a logo de uma facção criminosa, um aparelho de eletrochoque e uma farda camuflada completa das forças armadas também foram apreendidos; ninguém foi preso

Angra dos Reis – Policiais do 33º BPM apreenderam nesta sexta-feira, dia 24, entre a Rua Santa Maria e a Rua Natan, no Parque Belém, em Angra dos Reis, uma motocicleta (modelo Honda Cb300) sem placa, quatro frascos de lança perfume, dois bonés com a logo de uma facção criminosa, um aparelho de eletrochoque e uma farda camuflada completa das forças armadas.

Segundo a PM, as apreensões aconteceram após patrulhamento de rotina. A PM informou que um homem, em atitude suspeita, fugiu do local, após notar a presença dos policiais. Buscas foram feitas e todo material foi encontrado. Ninguém foi preso.

A PM informou que não conseguiu realizar uma pesquisa sobre o histórico do veículo, mediante a falta da placa. A ocorrência foi registrada na 166º DP.