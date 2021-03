Matéria publicada em 20 de março de 2021, 09:15 horas

Valença – Policiais Militares do Meio Ambiente estouraram na noite dessa sexta-feira, dia 19, uma fábrica que armazenava produtos perigosos da classe 3, irregularmente em Valença. Os agentes disseram que o material ficava em tonéis, e que documentação para a fabricação dos produtos estava vencida.

A licença ambiental do Instituto Estadual do Ambiente venceu em novembro de 2017. Assim como o protocolo da Prefeitura de Valença, com data de 22 de fevereiro de 2018. No entanto, o alto forno da fábrica, localizada às margens da RJ-145, estava sem nenhum irregularidade, e em pleno funcionamento .

Os agentes disseram que o proprietário da fábrica, um homem de 68 anos, tentou intimidá-los telefonando para o secretário do Meio Ambiente de Valença. O fabricante foi levado para a Delegacia de Valença, onde foi indiciado por crime ambiental.