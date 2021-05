PM flagra mulher com arma em Três Rios

Matéria publicada em 15 de maio de 2021, 08:55 horas

Três Rios – Policiais do 38º PM apreenderam nessa sexta-feira, dia 14, uma mulher suspeita de porte ilegal de arma em Três Rios. O flagrante foi na localidade conhecida como Morada do Sol, no bairro Vila Isabel.

A suspeita portava um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Levada para a 108ª DP (Três Rios), ela foi autuada por porte ilegal de arma.

Para a mesma delegacia e no mesmo dia, os PMs levaram um homem de 29 anos, que estava na localidade conhecida como Barros Franco, no bairro Vila Isabel.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com a numeração raspada, e seis munições intactas. Contra o suspeito havia mandado de busca e apreensão.