PM investiga incêndio em carro de empresa de internet em Resende

Matéria publicada em 8 de agosto de 2021, 08:26 horas

Resende – Policiais militares estão investigando o incêndio em um carro de um instalador de internet, em Resende. O crime ocorreu na sexta-feira, dia 6, na Rua Agenor Marcondes Godoi, no bairro Paraíso. Este é o segundo carro, da mesma empresa, que foi incendiado nos últimos dias.

Na quarta-feira, dia 4, um outro veículo da mesma instaladora de internet foi roubando em Resende e incendiado em Itatiaia.

No caso mais recente, o funcionário da empresa disse que fazia instalação de internet, em uma casa, quando foi informado, por moradores, que seu veículo estava pegando fogo.

Segundo as testemunhas, um veículo parou ao lado do carro da empresa e um objeto foi jogado pela janela, que provocou o incêndio no carro.