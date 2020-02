PM prende 14 pessoas em operações espalhadas pela região

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 10:28 horas

Sul Fluminense – Policiais militares do 28º Batalhão e 37º BPM prenderam 14 pessoas por diversos crimes em ações diferentes na região. As ações foram realizadas nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Pinheiral e Rio Claro, todas na quinta-feira (13), .

Em Pinheiral, quatro homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas, quando estavam numa casa, na Rua Walter Valim Botelho, no bairro Vale do Sol. Com eles, foram apreendidos 24 papelotes de cocaína, três tabletes de maconha prensada, R$ 380, três celulares, touca tipo ninja, saco plásticos contendo cocaína e uma balança de precisão. Todos foram levados para a 101ª DP (Pinheiral).

Numa outra investida da PM, outros cinco suspeitos também foram detidos por tráfico de drogas. O flagrante foi na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, onde foi apreendida certa quantidade de drogas e dinheiro. Segundo os agentes, os suspeitos eram provenientes de Angra dos Reis e Resende e foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa).

Também em Barra Mansa, um homem de 28 anos foi preso suspeito de roubar R$ 53, 7 mil da Malta Soluções em Aço, no dia 7 deste mês. Ele foi localizado pelos agentes na Rua Epaminondas Rodrigues Werneck, no bairro Piteiras.

Prisões em Resende

Um homem, de 29 anos, foi preso também quinta-feira (13), na Rua Monteiro Lobata, no bairro Itapuca. Segundo os policiais do 37º Batalhão da PM, o suspeito era foragido do sistema prisional. Numa outra situação, outras três pessoas foram presos na Rua 34, no bairro Fazenda da Barra. Os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas, após os PMs encontrarem 240 gramas de pasta base de cocaína e três celulares.

Apreensão de drogas

Numa ação da PM no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, foram apreendidos 51 pinos de cocaína, nove pedaços de maconha, e 11 trouxinhas da mesma droga. Além de uma balança de precisão e material para embalar drogas. Ninguém foi preso.