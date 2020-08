PM prende dupla suspeita de roubo de moto em Resende

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 10:13 horas

Resende – Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos pela Polícia Militar, nesta terça-feira, 11, por suspeita de roubo de moto. Os dois foram flagrados pouco depois da meia noite, pilotando um veículo que fora roubado instantes antes, no bairro Vila Julieta, em Resende.

Com informações do crime, os policiais também descobriram que os suspeitos estariam seguindo em direção ao bairro Fazenda da Barra. Com isso, os PMs se posicionaram próximo a um posto de combustível, no bairro Paraíso, e cercaram a dupla. Os dois foram reconhecidos pelo dono da moto e acabaram levados para a delegacia.