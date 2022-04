PM prende suspeito de furtar estabelecimento comercial em Quatis

Matéria publicada em 23 de abril de 2022, 14:04 horas

Quatis- Policiais militares do 37ºBatalhão da PM prenderam na tarde de sexta-feira, 22, um suspeito de ter furtado um estabelecimento comercial no Bairro São Benedito, em Quatis.

De acordo com a PM, após ser informado pela vítima que o seu estabelecimento comercial havia sido roubado, os agentes depois de observarem as imagens do circuito interno do local, reconheceram o suspeito em um bar. Após confessar que havia furtado R$ 130 do estabelecimento comercial, o suspeito foi conduzido para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foi reconhecido e preso em flagrante.