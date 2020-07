PM prende suspeito de tráfico, que organizaria bailes funk

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 08:10 horas

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu um homem de 19 anos, na noite desta terça-feira, 14, por suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Avenida das Bromélias, no bairro Parque Mambucaba.

Com o suspeito, apontado como gerente do tráfico no local, foram apreendidos 400 pinos de cocaína. De acordo com a polícia, o suspeito é também um dos organizadores de bailes funk realizados na rua do bairro, onde há comércio de drogas.