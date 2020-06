PMs encontram corpo carbonizado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 09:37 horas

Barra do Piraí – Um corpo de homem foi encontrado na noite desta sexta-feira (12), por policiais militares, em Barra do Piraí. O cadáver, não foi identificado e estava amarrado a uma árvore, no bairro Carvão.

Os agentes encontraram uma marreta próximo ao corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí. Policiais civis da 88 DP passaram a investigar o crime, que foi praticado com requintes de crueldade.