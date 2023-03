PMs prendem foragido da Justiça e dois suspeitos em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 20:05 horas

Itatiaia – Policiais do 37º BPM foram a um endereço no bairro Vila Odete, em Itatiaia para apurar denúncia de que no local haveria um suspeito portando armas de fogo, e que contra ele haveria um mandado de prisão em aberto.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o irmão do suspeito, que permitiu a entrada da guarnição. Chegando ao quintal da casa, os agentes flagraram o suspeito quando ele jogava armas no telhado de uma casa vizinha.

Entrando na casa mencionada na denúncia, os PMs encontraram mais dois homens, que também foram detidos.

Na revista do imóvel, foi feita a apreensão de 102 pedras de crack, 19 trouxinhas de maconha, 01 espingarda calibre 12, 01 espingarda calibre 20, 01 balança de precisão, 01 granada, 02 celulares Motorola (01 danificado), 01 celular Samsung, além de munições e 01 rádio comunicador. No telhado do imóvel ao lado foram apreendidos 02 revólveres calibre 38 e 01 pistola calibre 9mm, municiados, que foram jogados pelo suspeito.

A equipe levou os suspeitos até a 99ª DP, onde eles ficaram presos em flagrante e foi cumprido o mandado de prisão pendente.