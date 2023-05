Polícia Civil encontra arma possivelmente usada em espancamento

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 22:21 horas

Crime aconteceu no bairro Areal, em Barra do Piraí; vítima tinha 43 anos

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, afirmou que policiais civis da unidade, com apoio da Polícia Militar, encontraram durante diligência realizada nesta segunda-feira, dia 1º, um pedaço de madeira de aproximadamente um metro provavelmente utilizado no espancamento e assassinato de um homem de 43 anos, cometido na noite da última sexta-feira, dia 28, na Rua Sérgio Bahia, em uma localidade conhecida como Colômbia, no bairro Areal. O objeto, encontrado em um terreno baldio próximo ao local do crime, após denúncias anônimas, estava coberto por um líquido que se assemelha a sangue. A madeira será submetida à perícia.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, ninguém foi preso.

Furtado esclareceu que, além de uma possível ligação de traficantes de drogas com o crime, a investigação também aponta que a vítima estaria assediando crianças e adolescentes, sendo o espancamento uma espécie de castigo. O delegado também apura a informação de que o homem executado tivesse transtornos psiquiátricos.

– Hoje, Dia do Trabalhador, fiz questão de vir à delegacia e coordenar as investigações. A vítima é apontada como alguém com distúrbios psiquiátricos e usuário de drogas. Estamos reunindo provas periciais e testemunhais para que o criminoso seja identificado e o caso resolvido em breve. Seja qual for o motivo, quem mata outro a pauladas é um indivíduo perigosíssimo, um risco a todos e, portanto, não pode estar a solta – concluiu o delegado.