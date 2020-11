Polícia Civil investiga suspeitos após ataque na sede do Voltaço

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 09:50 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria do Volta Redonda FC, na manhã desta terça-feira, dia 03, após receber novas mensagens de leitores sobre os ataques ao Clube, na noite de domingo (01), na sede do Voltaço, no bairro São Lucas, após a derrota para o São José, por 4 a 3 pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Dois dias após o ocorrido, a assessoria do Clube informou ao DIÁRIO DO VALE que um R.O (Registro de Ocorrência) foi feito na 93ª DP (Volta Redonda), ainda no domingo. Segundo um funcionário, imagens que registraram a confusão já estão com a Polícia Civil e podem ajudar na identificação de possíveis suspeitos.

”O registro foi feito no domingo. Uma hora após o jogo, algumas pessoas invadiram a sede, renderam o porteiro e quebraram o local. A polícia está investigando. Estão com as imagens e começaram a identificar algumas pessoas”, informou um funcionário.

Segundo relatos, alguns torcedores estavam completamente embriagados e fizeram constantes ameaças aos funcionários.

Nota

Após o ocorrido, o Clube divulgou uma nota comentando sobre os atos de vandalismo. Na ocasião, segundo um funcionário, alguns envolvidos se identificaram como membros de uma torcida organizada.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, confirmou ao DIÁRIO DO VALE, na manhã desta terça-feira (03), que o caso foi registrado na unidade. O delegado acrescentou que não pode repassar à imprensa detalhes sobre o caso até que a investigação seja concluída.