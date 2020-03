Polícia Civil prende doze pessoas em operação em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 12:05 horas

Paraíba do Sul – Policias Civis da 107 ª DP (Paraíba do Sul), coordenados pela delegada titular Cláudia Nardy Abbud, e com apoio da Polícia Militar, prenderam nesta quinta-feira (12), doze pessoas, numa operação denominada “Eu Que Lute”, que teve como alvo integrantes de uma quadrilha que agiam na localidade Ladeira Curupati.

As investigações contra o grupo criminoso foram iniciadas em dezembro de 2019, após o corpo de um jovem, de 22 anos, ter sido encontrado com marcas de tiros e sinais de tortura numa fazenda, na área rural de Paraíba do Sul.

Na investida desta quinta-feira, foram apreendidas uma arma, dois carregadores, munições, e um total de 275 pinos de cocaína. Os presos foram levados para a 107ª DP. Segundo os inspetores, o líder da quadrilha e a namorada dele, já estão detidos.

Os agentes já tinham prendido também no início deste ano, um homem, de 31 anos, integrante da quadrilha, que usava um Ecosport branco, apelidado de “carro do bicho”, para transportar drogas. Os policiais explicaram que o nome da operação tem origem em uma expressão na internet, que é usada quando há algo a ser conquistado com dificuldade.

A ação foi batizada por “Eu Que Lute” para enfatizar o duro trabalho das forças policiais para frear o avanço das organizações criminosas nas cidades do interior do Estado.