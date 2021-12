Polícia Civil prende suspeitos de assassinar e enterrar corpo de homem em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 11:45 horas

Barra Mansa – Policiais da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Michel Floroschk prenderam, nesta quarta-feira (22), dois homens suspeitos de assassinar e ocultar o corpo de Luiz Otávio Barbosa, de 56 anos, em novembro deste ano. A vítima, que morava no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, foi morta após ter sido atraída para uma emboscada.

Segundo investigações, o crime foi encomendado por um homem de 59 anos, que contratou um retirante, suspeito de matar Luiz, a facadas. O filho do mandante do crime, um adolescente de 14 anos, foi apreendido por participação indireta no assassinato, que teve motivação passional.

Floroschk explicou que o crime foi por ciúmes. Luiz, teve relacionamento com a mulher do suspeito de encomendar o assassinato. Ainda segundo investigações, o adolescente foi quem, no dia do assassinato, dirigiu o carro, até a localidade de Carfanaum, onde Luiz, o mandante do crime e o retirante desceram no carro e entraram numa área de mata.

Segundo o suspeito de cometer o crime Luiz teve as mãos amarradas com uma corda e foi colocado em uma vala, onde teve o pescoço cortado e depois foi enterrado em uma cova rasa. Nesta quarta-feira, os suspeitos levaram os policiais civis até ao local onde o corpo estava enterrado. Os dois homens continuam presos, na 90ª DP, e o menor será apresentado ao juiz da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Barra Mansa.