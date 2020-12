Polícia não encontra lancha e móveis na casa do empresário Rafael Alves em Angra dos Reis

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 17:08 horas

Ele é apontado como o líder do esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro; preso nesta terça-feira junto com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella

Angra dos Reis– Policiais civis estiveram na manhã desta terça-feira (22), em Angra dos Rei, para cumprirem mandado de busca e apreensão na casa do empresário Rafael Reis, em um condomínio de luxo, no bairro do Frade. Segundo a Revista Fórum, a intenção dos agentes era apreender móveis, documentos, e uma lancha de 70 pés, mas encontraram o imóvel vazio.

O empresário Rafael Reis, que é apontado como o líder do esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, foi preso também nesta terça-feira, na capital fluminense. Na operação denominada “QG da Propina”, foi preso ainda o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e mais três pessoas.

Trata-se de um esquema de corrupção que ocorria dentro da Prefeitura do Rio, envolvendo políticos e empresários.