Polícia Penal monitora movimentação de custodiados com tornozeleiras eletrônicas nas imediações do G20

Rio de Janeiro – Durante o G20, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro intensificou a segurança com um esquema especial voltado tanto para o sistema prisional quanto para as áreas próximas ao evento. Um dos destaques dessa operação é a atuação estratégica da Central de Monitoração Eletrônica, que desempenha um papel crucial no acompanhamento de monitorados por tornozeleira eletrônica.

Em parceria com a Polícia Militar, a Seap mobilizou uma equipe exclusivamente dedicada a rastrear, em tempo real, monitorados por tornozeleira eletrônica nos arredores das atividades do G20. A Central tem como objetivo identificar qualquer presença irregular de monitorados na região e atuar de forma imediata, garantindo o cumprimento das normas de monitoramento. Com o uso de tecnologia avançada, é possível detectar desvios do perímetro de geolocalização previsto, reforçando o controle sobre os monitorados.

“A atuação da Central de Monitoração Eletrônica é fundamental para garantir a segurança durante um evento de grande porte como o G20. Com a tecnologia e o monitoramento em tempo real, conseguimos gerenciar de forma precisa a localização dessas pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica, permitindo identificar qualquer possível irregularidade que possa oferecer risco à segurança do evento e das pessoas nessas áreas”, afirmou a Secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Seap atua com esquema de segurança reforçado em todo o sistema prisional

Durante o G20, foram mobilizados, ao todo, 600 policiais penais e 20 viaturas, para atuar na realização de rondas, transferências e no reforço de todos grupamentos em prontidão durante o período do evento.

Além disso, por meio de uma ação conjunta com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), estão sendo utilizados bloqueadores móveis de sinal de aparelhos celulares em ações de inteligência.