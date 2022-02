Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 07:56 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí emitiu nota na noite deste domingo, dia 6, alertando população ribeirinha para possíveis cheias do Rio Paraíba, devido a aumento da vazão na represa do Funil, em Itatiaia. O município vem mantendo o estado de atenção nos últimos dias.