Porto Real ganha 76 câmeras de videomonitoramento

Previsão é que no próximo mês Central de Monitoramento esteja funcionando na sede da Secretaria de Ordem Pública

Porto Real- O município será monitorado 24 horas por dia através da instalação de 76 câmeras de videomonitoramento. O prefeito Ailton Marques assinou na quinta-feira (20), o contrato que prevê a instalação das câmeras, nos principais acessos e saídas da cidade. O monitoramento por vídeo permite ainda o reconhecimento facial e das placas de veículos, auxiliando no controle do trânsito e no combate à criminalidade.

– A prefeitura segue empenhada em ofertar à população a qualidade de vida, assegurando mais conforto e segurança a todos. Além desses fatores, o objetivo é proporcionar o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. Nosso intuito é trabalhar em prol da população, contribuindo para a garantia de uma cidade mais segura – contou o prefeito.

O secretário de Ordem Pública, Elias Vargas, explicou sobre a distribuição dos equipamentos, sendo que todas as câmeras serão direcionadas para a Central de Monitoramento localizada à sede da Ordem Publica.

– Teremos seis câmeras de leitura de placas (LPR), visualizando os acessos e saídas da cidade; 10 câmeras com movimento horizontal e vertical, além de zoom óptico de 20x. Essas câmeras irão visualizar as principais vias e cruzamentos da cidade. O sistema conta ainda com 60 câmeras fixas, distribuídas para monitoramento urbano. Das 60 câmeras fixas, seis serão usadas em escolas especificas para reconhecimento facial. A Central terá acesso às imagens ao vivo de todas as câmeras, além de ter também as imagens gravadas de até 30 dias e ainda em alta resolução – explicou Elias.

O consultor de tecnologia da 7Lan, Antonio Carlos de Souza, empresa vencedora do processo licitatório, disse que a previsão é que no próximo mês já esteja pronta a Central de Monitoramento.

– Está sendo desenvolvido o projeto executivo com o detalhamento do cronograma. O que podemos adiantar é que até o final de março nosso objetivo é ter a sala de monitoramento pronta. Vamos incluir o máximo de câmeras possível o quanto antes. A entrega total deve ocorrer até o final de abril. Todos os equipamentos utilizados no projeto são de categoria mundial. Além disso, são empregados nos mais diversos países, principalmente pela qualidade de imagem e confiabilidade do hardware -concluiu.

