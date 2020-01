Porto Real intensifica sinalização de trânsito nas escolas

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 19:25 horas

Porto Real- A sinalização de trânsito nas escolas da rede municipal está sendo intensificada pela Secretaria de Ordem Pública (SMOP), as melhorias envolvem sinalizações horizontais e verticais como: pinturas de quebra-molas, faixa de pedestres e instalações de placas. Somente neste ano, receberam os serviços as seguintes escolas: Cruz e Souza; Patrícia Pineschi; Professora Eliana Provazi; José Ferreira da Silva; Ciep Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes; Creche Waldir Roberto da Conceição.

Em outras unidades escolares o processo está em andamento, como: Maria Hortência Nogueira; Creche Professora Cacilda Verri Marassi; Creche Enrico Secchi; e Centro de Educação Infantil Municipal Maria de Lourdes Ferreira. Já as Escolas Municipais Sebastião Barbosa de Almeida e Marina Graciani Fontanezzi receberam os serviços entre novembro e dezembro do ano passado.

O prefeito Ailton Marques destacou as últimas atividades feitas pela SMOP, através da Diretoria Municipal de Trânsito.

– Trata-se de um serviço de manutenção continuada, onde são estabelecidas prioridades como, por exemplo, a sinalização de trânsito nas vias de acesso às unidades escolares, bem como as principais ruas e avenidas de Porto Real. Somente em Bulhões, no final do ano passado, a prefeitura realizou melhorias como: colocação de 33 placas na Avenida H. R. Pritchard e outras duas na Rua 5, nas proximidades da Escola Sebastião Barbosa de Almeida. Na Avenida H e nas adjacências que dão acesso ao Colégio Estadual República Italiana realizamos: pintura de faixa de pedestres (inclusive as elevadas) e de quebra-molas e ainda placas de sinalização vertical. Essas ações são de extrema importância para a promoção de um trânsito seguro e de condutores e pedestres conscientes em Porto Real – declarou Ailton.

O secretário de Ordem Pública, Elias Vargas, destacou que a secretaria está aumentando a fiscalização nas ruas para garantir um trânsito seguro aos moradores.

– A SMOP prossegue os trabalhos visando aumentar a fiscalização com agentes para proporcionar um trânsito seguro e tranquilo. É importante ressaltar a redução no índice de autuação. Isso demonstra que os condutores em Porto Real estão cada vez mais realizando o cumprimento das leis de trânsito – concluiu.