Porto Real realiza ‘Dia D’ de Combate às Arboviroses no bairro Novo Horizonte

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 15:34 horas

Porto Real – A secretaria municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária, com apoio da Atenção Primária em Saúde, promove segunda e terça-feira, dias 10 e 11, das 8h às 13h, no bairro Novo Horizonte, o “Dia D” de Combate às Arboviroses. Ações diversas de combate ao Aedes aegypti e Aedes albopictus (mosquitos transmissores da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana) serão disponibilizadas aos moradores do bairro.

– O evento contará também com auxílio das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos (SMOSP); Meio Ambiente (SMMA); Ordem Pública (SMOP) e a Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte. Estarão também disponíveis à população atividades educativas durante todo o ‘Dia D’, que contará ainda com apoio de equipamentos como retroescavadeira e caminhão basculante (SMOSP) e recolhimento de materiais inservíveis (recicláveis), através da Secretaria de Meio Ambiente. Contamos com a participação de todos os moradores do bairro a fim de conferir ainda mais qualidade às ações que serão realizadas durante os dois dias do evento – disse o prefeito Ailton Marques.

Os agentes de combate às endemias, do setor de Vigilância Sanitária, vão realizar inspeção de imóveis, com o devido tratamento e eliminação de possíveis focos de arboviroses.

– Serão disponibilizados na quadra poliesportiva do bairro Novo Horizonte, localizada entre as Ruas das Orquídeas e dos Jasmins, agendamentos para desrodentização (controle de ratos); orientações sobre animais peçonhentos e entrega de folhetos informativos. No local a população também contará com informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC) – esclareceu o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, ressaltando que na quadra poliesportiva do bairro também haverá uma espécie de laboratório, onde a população poderá ver o mosquito e as larvas do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, através de um microscópio e que haverá orientações sobre o trabalho da Vigilância Sanitária, com apoio dos agentes comunitários de saúde, na sala de espera da Unidade de Saúde da Família do Novo Horizonte (USF).

A USF Novo Horizonte está localizada à Rua das Flores, s/nº, Novo Horizonte, próximo à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).