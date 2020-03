Porto Real suspende aulas e cancela evento programado para este sábado

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 17:58 horas

Porto Real– A prefeitura suspendeu nesta sexta-feira (13), as aulas na rede municipal de educação por 15 dias, e antecipando o recesso escolar do meio do ano para esta segunda-feira, dia 16 de março. O prefeito Ailton Marques seguiu as orientações para a contenção do novo coronavírus (Covid-19) emitidos pelo governo do Estado do Rio.

Através disso foi feito um decreto para as suspensão das aulas. Além disso, o Decreto proíbe temporariamente a realização de qualquer evento de natureza pública ou privada em Porto Real, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas.

Essas medidas, também respaldadas pelo Ministério da Saúde, visam antecipar ações de combate à proliferação do vírus em Porto Real, que, até a tarde desta sexta-feira, ainda não registrou nenhum caso confirmado da doença.

Em atendimento ao decreto, a prefeitura cancelou os eventos: “Sábado Família Mulher” e “Feira das Mina Preta”, marcados para a tarde deste sábado, 14, no Horto Municipal.