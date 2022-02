Prazo para registro de candidaturas termina hoje em Itatiaia

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 07:44 horas

Candidatas e candidatos devem ser filiados a partido político e já terem domicílio eleitoral no município em 14 de setembro de 2021

Itatiaia – Partidos políticos e coligações de Itatiaia têm até às 19h desta sexta-feira (4) para solicitar à 198ª Zona Eleitoral o registro dos candidatos a prefeito e vice que irão concorrer nas eleições suplementares do dia 13 de março. As legendas deverão elaborar os pedidos por meio do módulo externo do Sistema de Candidaturas (CANDex). As candidatas e candidatos devem ainda ter sido indicados nas convenções partidárias. O sistema CANDex está disponível no site do TRE-RJ.

Podem candidatar-se ao pleito suplementar eleitoras e eleitores filiados a partido político, que já possuíam domicílio eleitoral no município em 14 de setembro de 2021, conforme legislação eleitoral. Os procedimentos para análise e processamento das solicitações estão previstos na resolução TRE-RJ 1201/21, que definiu o calendário das eleições suplementares. Os dados de candidatas e candidatos poderão ser consultados no sistema DivulgaCandContas.