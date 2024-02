Prédio é desocupado no litoral paulista por risco de desabamento

Praia Grande – Os moradores de um prédio com 19 andares na Avenida Jorge Hagge 80, no bairro Aviação, na Praia Grande, na baixada santista, tiveram que sair de suas residências nesta terça (13), depois que o Corpo de Bombeiros feza uma vistoria no local e encontrou evidências de danos estruturais que podem gerar um desabamento.

Três colunas do edifício, segundo os bombeiros, apresentaram danos estruturais. Também foram registradas rachaduras. A caixa d’água do edifício foi esvaziada para reduzir o peso.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra o prédio, já desocupado, levemente inclinado.