Prefeito de Pinheiral é internado

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 09:58 horas

Pinheiral – Na madrugada de segunda para terça-feira, 03 de maio, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, sentiu-se mal e deu entrada no Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa, no município de Pinheiral. Ele foi encaminhado ao Hospital Unimed, em Volta Redonda, onde passará por exames e avaliação médica. De acordo com a assessoria do prefeito, o laudo médico constatou problemas cardíacos. Neste momento, ele está na UTI, porém o estado de saúde é controlado.

“Agradecemos todo o atendimento prestado ao Ednardo por toda equipe médica e de profissionais da saúde do Pronto Socorro e do Hospital Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa. Ele foi muito bem atendido por toda a equipe médica”, destacou Estanislau Corrêa, Secretário Municipal de Governo de Pinheiral.