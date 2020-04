Prefeito se reúne com MP para discutir reabertura do comércio

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 16:44 horas

Samuca afirma que é contra aglomerações e lembra que fechamento do comércio veio por decisão judicial

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva confirmou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quarta-feira (01/04), que vai se reunir na quinta (02/04) com integrantes do Ministério Público, para discutir o pedido feitos por entidades empresariais no sentido de reabertura do comércio.

As entidades encaminharam ofício ao prefeito afirmando que já ocorreram cerca de 1.700 demissões durante os dez dias de quarentena, e que há 4 mil pessoas de férias, com sérias possibilidades de serem demitidas ao retornarem.

Os empresários também fizeram várias propostas para ajudarem a reduzir o risco de contágio com o novo coronavírus, como redução no número de pessoas que poderão entrar em cada loja e oferecimento de produtos para higienização a funcionários e clientes.

As empresas também se comprometeram a ajudar nos esforços da prefeitura para combater a doença e também para evitar o contágio.

Samuca confirmou que vai discutir com o MP a reabertura do comércio, mas lembrou que continua a ser contra as aglomerações. Ele ressaltou que fez o decreto de fechamento do comércio em atendimento a uma sentença judicial que prevê multa de R$ 1,5 milhão de reais em caso de descumprimento.