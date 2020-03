Prefeitura de Barra Mansa atua em bairros atingidos pelo temporal

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 14:34 horas

Barra Mansa- Além do transbordamento do Rio Barra Mansa, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Foram identificados dois pontos de deslizamentos de terra nos bairros Retorno, na Avenida Presidente Kennedy e na Vila Coringa, na Rua Rio Grande do Sul.

Este segundo foi mais grave havendo a necessidade de interdição de quatro imóveis. Equipes das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Manutenção Urbana e Defesa Civil estiveram nos locais para prestar apoio às famílias atingidas e minimizar os danos. Apesar das consequências causadas pelo temporal, não foram necessário abrir um pontos de apoios nas localidades.

Ja na manhã deste domingo (1º), a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizou a limpeza das vias atingidas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, o município registrou 45 milímetros de chuva em uma hora.

– Nos bairros onde houve o transbordamento do Rio Barra Mansa, acionamos as sirenes para alertar a população sobre os riscos. Após o período de chuva fomos aos locais prestar apoio e assistência às famílias atingidas. Já nos deslizamentos contamos com os serviços da Secretaria de Manutenção Urbana, que desobstruiu a via – explicou Serginho, que esteve na Vila Coringa no domingo.

Em relação aos outros rios de Barra Mansa, o coordenador alertou.

– Os Rios Bananal e Paraíba do Sul tiveram seus níveis elevados, porém estão mantidos dentro da calha. É importante que a população que mora nas proximidades fiquem atentas, pois há previsão de chuva até a próxima quarta-feira – orientou.