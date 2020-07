Prefeitura de Barra Mansa promove acolhimento de idoso em situação de vulnerabilidade social

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 15:42 horas

Barra Mansa- Um idoso, de 75 anos, que vivia em situação de rua há anos em Barra Mansa foi conduzido a Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Casa de Repouso Rei dos Reis, em Seropédica, no Rio de Janeiro. Anteriormente, ele estava no Abrigo Temporário no bairro Santa Rosa e era acompanhado pelo Centro Pop desde 2017.

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Centro Pop, que é um dos elos da pasta, e com o apoio do Grupo Acolher, conseguiu a institucionalização do idoso, que possui necessidades de cuidados diferenciados por ter problemas com alcoolismo, princípio de Alzheimer e apresentar quadros de demência.

Através de uma ação que integrou toda a rede do município e após várias buscas de vaga em instituições da cidade para tratar especificamente das dificuldades do paciente, finalmente foi conduzido à Casa de Repouso. O assistido teve os vínculos familiares rompidos em Barra Mansa. O Ministério Público do município de Barra Mansa está ciente da transferência do usuário.

A gerente de Proteção Especial da Secretaria, Edilene Moreira, destacou o esforço da pasta feito junto ao assistido.

– O senhor W.V. recebia toda a atenção da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Devido ao seu quadro de saúde mental neurológico e sua idade, um pouco mais avançada, precisava de um lugar especializado para observar suas necessidades. A Secretaria procurou incessantemente um espaço para ele pudesse permanecer no município, no entanto, não foi encontrado. A pasta reitera que durante o período que W. V. esteve sob os cuidados da Secretaria, recebeu todo o suporte possível e necessário – frisou Edilene.

O coordenador do CREAS de Barra Mansa (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Célio Carlos de Oliveira, ressaltou o trabalho da Assistência com a população que se encontra em situação de rua.

– O objetivo da Secretaria diante de pessoas em situação de vulnerabilidade social é possibilitar a sua reinserção ao meio familiar e concedê-los a oportunidade de mudança de vida, inserindo-os no mercado de trabalho – salientou Célio.