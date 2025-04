Prefeitura de BM se pronuncia após ataque fatal de pitbull em idosa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa lamentou, na tarde deste domingo (20), a morte da idosa que foi vítima de um ataque de um cão da raça pitbull no bairro Mangueira

O animal envolvido no incidente precisou ser sedado para que pudesse ser recolhido e levado ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac). A pasta destaca que o pitbull será monitorado de perto enquanto as circunstâncias do ataque são investigadas.

A pasta se coloca à disposição para colaborar com as autoridades na apuração dos fatos e avaliar as condições em que o cão era cuidado. A Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais enfatiza a importância do cumprimento das legislações que regulamentam a posse responsável desses animais.

Além disso, a secretaria planeja implementar ações que visam acompanhar a criação de cães da raça pitbull e outras, assegurando que os tutores estejam em conformidade com as leis. Para isso, reforça a necessidade do apoio da sociedade civil para identificar criadores que possam não estar respeitando as normas estabelecidas.