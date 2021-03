Matéria publicada em 18 de março de 2021, 08:42 horas

Itatiaia- Durante uma reunião realizada na terça-feira (16), uma equipe de profissionais da Prefeitura definiu algumas estratégias para orientar os moradores e visitantes no cumprimento do decreto nº 3628/21, que estabelece medidas para o enfrentamento da propagação da segunda onda de Covid-19, no município.

A reunião contou com a presença de representantes da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria Chefia de Gabinete, de Planejamento, de Ordem Pública, de Turismo, da Guarda Civil Municipal, da Superintendência de Eventos e da Assessoria Especial Comunicação.

Conforme definido no decreto, entre 23h e 05h, a permanência de pessoas nas ruas e áreas públicas da cidade está proibida, porém aqueles que estiverem se deslocando pelas vias, por motivo de trabalho ou outra emergência serão apenas orientados a seguir para as suas residências.

O trabalho de fiscalização e orientação caberá a Guarda Civil Municipal, assim como no caso de dispersar qualquer tipo a aglomeração em espaços públicos, como ruas, praças e outros logradouros

As barreiras sanitárias passarão a funcionar a partir desta quinta-feira (18), inicialmente no Portal de Informações Turísticas de Penedo, que será o local único de entrada de moradores e visitantes em Penedo. Porém, a entrada dos moradores acontecerá por um ponto diferente do local, que posteriormente terão seus veículos identificados por adesivos. No Portal também será realizada a aferição da temperatura. Nas demais regiões da cidade, inicialmente, a fiscalização acontecerá de forma itinerante.

– Também teremos agentes trabalhando de forma itinerante em todas as regiões de Itatiaia, entre eles, a área Central e a região de Maromba e Maringá – explicou o comandante da Guarda Municipal, Gerson Luis da Silva.

O decreto conta ainda com outras disposições sobre a entrada de pessoas no município, taxa de ocupação, funcionamento de bares e restaurantes, entre outros. Para esclarecer e tirar as dúvidas da população, serão realizadas ações de divulgação, nos veículos e redes sociais oficiais da Prefeitura.

O Decreto completo pode ser acessado no site da Prefeitura de tatiaia, no Boletim Oficial https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1333/1333_15032021205325.pdf