Prefeitura de Pinheiral registra ocorrência por furto de cabos elétricos no Parque Fluvial

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 14:56 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral registrou nesta semana, na 101ª DP, ocorrência policial por furtos de cabos de energia no Parque Fluvial. O prejuízo está estimado em mais de R$ 20 mil.

Foram furtadas 54 unidades de conectores perfurantes de pressão, valor aproximado R$ 3,4 mil, além de 100.000 cm de cabo de cobre isolado de 25 mm quadrados, valor aproximado de R$ 18 mil.

De acordo com um engenheiro elétrico da prefeitura de Pinheiral o furto foi percebido na segunda-feira, dia 9, por volta das 23h. Ainda segundo o que ele relatou na delegacia, o crime pode ter ocorrido entre domingo (8) e segunda-feira (9). O caso está sendo investigado.

O Parque Fluvial recebeu iluminação LED recentemente. O objetivo foi oferecer maior segurança para a população que frequenta o local para caminhadas ao ar livre. Foi realizada também a concretagem da ciclovia e, está em andamento, a pavimentação do estacionamento e vestiários. Os investimentos oferecerão ainda mais conforto aos usuários.

Iniciada por meio de convênio com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o espaço é destinado ao lazer e a prática de esportes ao ar livre junto à natureza. O projeto do Parque Fluvial do Médio Paraíba está tendo a continuidade administrativa da atual gestão para a conclusão da obra.